Sinop Emniyet Müdürü Çetiner, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİNOP (AA) - Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çetiner, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Çetiner, sporda Serhat Çağdaş'ın "Gardını indirince", çevre-yaşamda ise Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" fotoğrafını seçti.
Çetiner, Anadolu Ajansı çalışanlarının her yıl olduğu gibi 2022'de de çok özel karelere imza attığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.