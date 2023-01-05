Boyabat Belediye Başkanı Coşar "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Coşar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oyladı.

Spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğraflarını oylayan Coşar, çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" başlıklı fotoğraf karesine oy verdi.

Coşar, oylamanın ardından tüm fotoğrafların hafızalarda kalacak anlamlar ifade ettiğini belirterek, "Öncelikle Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel fakat seçtiğim fotoğrafların hem ülkemizde hem de dünyada gelinen noktayla ilgili çok önemli anları yansıttığını düşünüyorum. Emeği geçen arkadaşları tebrik ediyorum." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.