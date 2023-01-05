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Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'nın Sinop finali yapıldı

AA

Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'nın Sinop finali yapıldı

SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'nın Sinop ayağının finali, Boyabat ilçesinde gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmada 36 katılımcı dereceye girmek için şiirlerini seslendirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Boyabat Belediyesi olarak kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

İlçelerinde belediyelerinin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncı kez kitap okuma haftası etkinliği düzenleyeceklerini vurgulayan Ceylan, "Şiir, hikaye, roman yazmak için önce çok okumak gerekli ancak güzel şiirler yazmak için de illa büyük okullar bitirmek şart değil." dedi.

Ceylan, kendisinin kaleme aldığı "Ab-ı Efsun" isimli kitabından bazı şiirleri de seslendirdi.

Yarışmada dereceye giren katılımcılar, 6-10 Mart tarihlerinde Ordu'da yapılacak bölge finaline katılmaya hak kazandı.


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