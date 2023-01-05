Sinop'ta İl Turizm Koordinasyon Toplantısı yapıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, İl Turizm Koordinasyon Toplantısı Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında yapıldı.

Öğretmenevi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentin 2023 yılı turizm hedefleri masaya yatırılarak, alınacak tedbirlere yönelik katılımcılara bilgiler verildi.

Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Sinop'un, "Bacasız sanayi" olarak değerlendirilen turizm pastasından daha fazla pay alan bir şehir konuma gelmesi gerektiğini söyledi.

Kültür ve turizm potansiyeli açısından oldukça zengin bir kent olan Sinop'un artık alternatif turizm kaynaklarını da harekete geçirmesi gerektiğine işaret eden Karaömeroğlu, şunları kaydetti:



"Sinop'un ülkemiz ve dünya turizmine 12 ay hizmet verebilmesi için Valiliğimiz ve Bakanlığımızca tanıtım faaliyetleri hızla devam etmektedir. Bu kadar zengin potansiyele sahip olan ilimizde çok sayıda sektör ile doğrudan bağlantısı olan ve bacasız sanayi olarak düşündüğümüz turizm sektörünün geliştirilmesi için kurumlar arası koordinasyona çok önem veriyoruz. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda sorunların çözümü ve alınacak tedbirleri bu toplantımızla karara bağlamış olacağız."

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