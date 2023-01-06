Sinop İl Jandarma Komutanı Kuran "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SİNOP (AA) - Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuran, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Taek von futbol", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğraflarını oylayan Coşar, çevre-yaşam kategorisinde ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" başlıklı fotoğraf karesine oy verdi.

Kuran, çalışmada emeği geçenleri tebrik ederek, AA çalışanlarına başarılar diledi.





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