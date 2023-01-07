Sinop'ta "Öfke ve Stres Yönetimi Eğitimi" semineri düzenlendi

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SİNOP ( AA) - Sinop Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından "Öfke ve Stres Yönetimi Eğitimi" semineri düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminerde psikolojik danışman Said Mısırlı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan yardımcı personel, kantin görevlisi, servis şoförü ve güvenlik görevlilerine öfke ve stres yönetimiyle ilgili bilgi verdi.

Seminerde katılımcılara stres kaynakları, stres durumunda bedende oluşan tepkiler, değişik kişilik özelliğine sahip olan kişilerin strese karşı gösterdikleri tepki, stres yönetimi ve stres düzeyini ölçen anket, öfke ile ilgili doğru bilinen yanlışlar, öfkenin bedene yansıması, öfkeye neden olabilecek içsel ve dışsal faktörler, nefes egzersizi ve öfke yönetimi konuları anlatıldı.



Mısırlı, eğitimle doğru yöntemleri kullanarak stres ile başa çıkma teknikleriyle kişinin yaşamında uyum ve başarının devamlılığını oluşturmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.





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