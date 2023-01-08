Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkeli ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 61 sentetik hap, 3 av tüfeği, 5 cep telefonu ve 2 bin 700 lira para ele geçirdi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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