Ayancık'ta mahalle muhtarı ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Çayiçi Mahallesi Muhtarı Süleyman Kuru, AA muhabirine, devletle, millet arasında köprü vazifesi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Muhtarlık olarak 8 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdıklarını anlatan Kuru, "Muhtarlık olarak hem devleti hem de vatandaşı temsil ediyoruz. Biz devletimizin bir köprüsüyüz. Vatandaşımızın bir şikayeti olsa ilk geleceği yer biziz. Biz de çözüm bulmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kuru, bu yıl da yüzlerce aileye destek olmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“En son 440 koli yardım geldi. Kolileri mahallemizin kadınlarıyla birlikte düzenledik. Hasta bezi, çocuk bezi, bot, ayakkabı, çeşitli kıyafetler, bir evin ihtiyacı olan her malzemeyi temin ettik. Yeteri kadar malzememiz var. Bitse bile temin edebilecek durumdayız.”

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