Sinop HEM kurslarına geçen eğitim öğretim yılında 4 bin 520 kişi katıldı

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SİNOP (AA) - Sinop Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulunda geçen eğitim öğretim yılında açılan kurslarda 4 bin 520 kursiyere eğitim verildiği bildirildi.

Sinop HEM ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun, AA muhabirine, açtıkları 226 kursa katılan 4 bin 520 kursiyere el işi, sanat ve meslek gibi branşlarda eğitim verdiklerini söyledi.

Merkezlerinde 210 usta öğretici bulunduğunu dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Özellikle Bakanlığımızın açtığı aile okulu, aile eğitimi kursları, sosyal uyum kurslarına katılım oldukça fazla. Bunların dışında model gemi yapım, el sanatları, dokuma, nakış, çocuk gelişimi, ilk yardım, giyim, yabancı dil, kuaför, seramik gibi kursların yanı sıra diğer kurumlarda iş birliğinde açtığımız kurslar mevcut. Bu eğitim öğretim yılı hedefimiz, 10 bin kursiyere ulaşmak."



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