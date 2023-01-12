Saraydüzü'nde öğrencilerce resim sergisi açıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.

Türkaylar İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Hasan Peker ve diğer ilgililer katıldı.

Peker, burada yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenleri yaptıkları eserlerden dolayı tebrik etti.

Yapılan resimlerin her birinin çok değerli olduğunu vurgulayan Peker, "Öğretmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma olmuş." dedi.

Kalkanlı ve Peker, daha sonra öğrencilerce yapılan resimleri inceledi.





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