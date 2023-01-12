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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta keten ipi kadınların elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor

AA

Sinop'ta keten ipi kadınların elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor

SİNOP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Gelecek Turizmde Projesi" kapsamında Sinop'un Ayancık ilçesinde kadın kursiyerler, keten iple hediyelik eşyalar hazırlıyor.

Proje çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesindeki Keten Evi Atölyesi'nde açılan kursa 16 kadın katılıyor.

Atölyede keten iplerini işleyerek çanta, masa örtüsü ile çiçek ve vazo motifleri gibi hediyelik eşyalar üreten kadınlar hem geleneksel el sanatlarını yaşatıyor hem de aile bütçelerine katkı sunuyor.

Ayancık HEM Müdürü Hanife Başar Özcan, AA muhabirine, ilçelerinde keten ipi yapımının çok eski yıllara dayandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gelecek Turizmde Projesi" sayesinde, unutulmuş keten ipi yapımını yeniden canlandırmayı hedeflediklerini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Eğitim alan kursiyerlerimiz keten ipini tezgahlarda dokuyarak hediyelik eşyaya dönüştürüyor. Ayancık keteninden üretilen kumaşın özelliği, yazın serin kışın sıcak tutmasıdır. Ayancık ketenini sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Hem bir kültürü canlandırmayı hem de Ayancık'a ekonomik katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Usta öğretici Asuman Yılmaz da yıllardır sandıklardaki keten ipleriyle dokuma yapmayı sürdürdüklerini belirterek, "Günümüzde üretilmediği için keten ipi sıkıntısına girdik. Bu proje ile unutulan keten ipini yeniden üretmeye başladık. Ketenin tarladan tezgaha kadar tüm aşamalarını kursiyerler öğrendi. İpi kendileri üretip el tezgahlarında dokuyarak hediyelik eşyaya dönüştürüyorlar. Kursiyerler yerel motifleri kullanarak dokuma yapıyor." diye konuştu.

Kursiyerlerden Beliha Özdemir, kurs sayesinde ketenden iplik yapmayı öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Yıllar sonra ketenin ekiminden ip yapımına kadar her aşamasını öğrendik. Kendimizi geliştirmek için kursa devam ediyoruz." dedi.

Yıllar önce açılan bir sergide keten ipliğiyle dokunan örtüleri görerek hayran olduğunu vurgulayan Hülya Köksal ise "Evime bir örtü yapmak için kursa başlamıştım. 10 yılı aşkın süredir gelmeye devam ediyorum. Geçmişten günümüze kadar gelen keten ipini motiflerle işliyoruz." ifadesini kullandı.

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