Sinop'ta öğrencilerden önce ebeveynleri karne heyecanı yaşadı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta bir ilkokulda hayata geçirilen uygulama kapsamında öğrencilerden önce ebeveynlerine karne verildi.

İstiklal İlkokulu yönetimi tarafından hayata geçirilen velilere karne uygulamasıyla ebeveynlerin çocuklarının karnelerine katkıları değerlendiriliyor.

Velilere çocuklarıyla ilgili çeşitli sorular yönelterek cevaplara göre velilere not verip karne düzenleyen okul yönetimi, bu uygulamayla çocukların eğitim hayatlarına katkı sunmayı hedefliyor.

Okul müdürü Yasin Sakallı, etkinlikte yaptığı konuşmada, karne almanın herkes için heyecan verici bir an olduğunu söyledi.

Velilerin yıllar sonra çocuklarının oturduğu sıralarda karnelerini almalarının onları çok heyecanlandırdığını vurgulayan Sakallı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın karnesine biz ebeveynlerin katkısı nedir? Hem bu sorunun cevabını bulmak hem de kendi öz değerlendirmenizi yapabilmeniz için veli karnelerimizi tasarladık. Amacımız velilerin çocuklarıyla ilgili düşüncelerini, fikirlerini öğrenmek. Eğitim hayatlarına dair planlarını bizimle paylaşmalarını sağlamak. Bu karnelerle bir hafta sonra karne alacak yavrularımızın karnesini daha doğru değerlendirebileceğiz."

Sakallı, konuşmasının ardından öğretmenlerle birlikte velilere karneleri dağıttı.





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