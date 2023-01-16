Boyabat'ta muhtarlara "Aile Okulu" eğitimi verildi

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SİNOP (AA) - Sinop’un Boyabat ilçesinde muhtarlara "Aile Okulu" eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında Boyabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce köy ve mahalle muhtarlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Boyabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan Aygül, katılımcılara proje hakkında bilgiler vererek Aile Okulu projesiyle güçlü aile, güçlü toplum hedeflendiğini söyledi.

Anne ve babaların bu eğitim sayesinde çocuklarıyla daha etkili ve verimli bir iletişim kuracağına inandıklarını vurgulayan Aygül, "Aile Okulu eğitimlerinin tüm vatandaşlarımız açısından yararlı olduğuna inanıyoruz. Bu eğitimin siz muhtarlar aracılığıyla toplumun daha çok kesimlerine, ailelere de ulaşacağına eminiz. Projemize verdiğiniz destekten ötürü şimdiden siz değerli muhtarlarımıza teşekkür ederiz.”

Proje kapsamında ailelere yönelik, trafik öğreniyorum, ailede ilk yardım, çevre ve iklim farkındalığı konularında eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

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