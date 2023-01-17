Sinop'ta nüfusmatik vatandaşların hizmetine sunuldu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP ((AA) - Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, kurum girişine kurulan nüfusmatik ile vatandaşların 24 saat süreyle parmak izleriyle istedikleri işlemi yapabileceklerini söyledi.

Dede, AA muhabirine, 2022 yılını yoğun çalışmayla geçirdiklerini dile getirdi.

Geçen yıl süresince 101 bin 361 kişinin işlem yaptırmak için müdürlüklerine başvurduğunu anlatan Dede, şöyle konuştu:

"İşlemlerin hızlı ve doğru şekilde yapılması için gerek mesai saatlerinin dışına çıkarak gerekse cumartesi günleri de çalışarak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına arkadaşlarımızla hizmet verdik. Bu süreçte 7 bin 644 kişiye pasaport, 29 bin 387 kişiye kimlik kartı, 15 bin 424 kişiye de sürücü belgesi verdik. Şimdi kurumun kapısında 24 saat hizmet veren nüfusmatik kuruldu. Vatandaşlarımız parmak izleriyle dilediği işlemleri burada yapma imkanına sahip olacak."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.