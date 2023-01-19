Sinop'ta 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen operasyonda 2 kilo 16 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gerze ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen bir ev ile araçta yapılan aramada 2 kilo 16 gram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 8 kutu kimyasal madde ile bazı malzemeler ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. ​​​​​​

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