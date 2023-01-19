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Sinop'ta dershaneye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız öğrenciyi mahalleli kurtardı

AA

Sinop'ta dershaneye giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı kız öğrenciyi mahalleli kurtardı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde dershaneye giden kız öğrenciyi, sahipsiz köpeklerin saldırısından mahalle sakinleri kurtardı.

Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki Hilal Karakuş, sabah saatlerinde dershaneye gitmek için evinden çıktı. Karakuş, bir süre sonra karşılaştığı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Genç kızın çağlıkları üzerine gelen mahalle sakinleri, köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.​​​​​​​

Köpeklerin saldırısı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırıya uğrayan Hilal Karakuş, AA muhabirine, evden biraz uzaklaştıktan sonra köpeklerle karşılaştığını söyledi.

Köpeklerden kurtulmak için kaldırıma çıktığını anlatan Karakuş, "Ancak köpekler bir anda beni hedef seçti. Olduğum yerde durdum, daha sonra köpeklerden biri bana dokununca kaçmak istedim ama çok oldukları için kaçamadım. Yoldan geçen bir kişi beni kurtardı." dedi.

Köpeklere müdahale eden mahalle sakinleri Hakkı Özdemir de sabah işe gitmek için evden çıktığını belirterek, "Bir kız çocuğunun telefonla görüşerek geldiğini gördüm, köpekler ona doğru hareketlendi ve saldırdılar. Kızımıza yardımcı olmak maksadıyla köpeklerin önüne atladım ve kurtardım. Biz olmasaydık daha kötü durumlar yaşanabilirdi. İnşallah bir daha böyle durumlarla karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şikayet üzerine gelen Boyabat Belediyesi ekipleri, mahallede bazı hayvanseverler tarafından yapılan köpek kulübelerini kaldırdı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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