Saraydüzü'nde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.
İlçe Emniyet Amirliği yetkilerince müftülük binasında gerçekleştirilen etkinlikte, kursta eğitim alan 4-6 yaş grubundaki çocuklara polislik mesleği tanıtılarak, temek trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Etkinlikte ayrıca öğrenci velilerine iletişim yoluyla dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
İlçe Müftüsü Hasan Öztürk, etkinliğin ardından emniyet personeline katkılarından ötürü teşekkür etti.