Saraydüzü'nde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği yetkilerince müftülük binasında gerçekleştirilen etkinlikte, kursta eğitim alan 4-6 yaş grubundaki çocuklara polislik mesleği tanıtılarak, temek trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca öğrenci velilerine iletişim yoluyla dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Öztürk, etkinliğin ardından emniyet personeline katkılarından ötürü teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.