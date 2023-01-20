Ayancık'ta öğrencilere deneme sınavı seti dağıtıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde belediye tarafından sınava hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine deneme sınavı seti hediye edildi.

Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, gazetecilere, sınava hazırlık süreçlerinde katkı sağlamak amacıyla öğrenciler için deneme sınavı seti hazırladıklarını söyledi.

Gençlerin geleceğe dair güzel hayalleri olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Kurdukları bu hayallere ulaşmak için çalıştıklarını da görüyoruz. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize bizler de belediye olarak deneme sınavı hazırlamaya karar verdik. Girecekleri sınavlarda katkı sağlamak amacıyla ilçemizde öğrenim gören öğrencilerimize deneme sınavı setleri dağıttık. Onlarla sohbet edip hayallerini dinledik. Bir zamanlar bizim oturduğumuz sıralarda şimdi onlar var. Öğrencilerimize eğitim öğretim hayatında başarılar dilerim."

Kaya'nın konuşmasının ardından öğrencilere deneme sınavı setlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.





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