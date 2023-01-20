Ayancık'ta öğrencilerden sahipsiz hayvanlara mama desteği

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde lise öğrencileri, boyadıkları taşların satışından elde ettikleri gelirle sahipsiz hayvanlara mama desteği sağladı.

Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Öğrenciler, deniz kıyısından topladıkları taşları çeşitli desenlerle boyayıp öğrenci ve öğretmenlere satarak gelir elde etti. Öğrenciler, elde ettikleri kazançla sahipsiz hayvanlar için mama aldı.

Öğrenciler aldıkları mamaları sahipsiz hayvanlar için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdi.

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Kemal Karabulut, bu tür sosyal sorumluluk projelerini belli aralıklarla gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilere projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Karabulut, "Bu yılki temamız sahipsiz hayvanlara destek olabilmek, mama ihtiyaçlarını karşılayabilmekti. Bu temayı öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle geliştirdik. Proje kapsamında öğrencilerimiz taş boyadı. Elde ettikleri geliri sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamak için kullandılar." ifadelerini kullandı.





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