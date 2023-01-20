Sinop'ta İl Özel İdaresi geçen yıl 107 projeyi tamamladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, geçen yıl 107 projeyi tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Üçüncüoğlu, AA muhabirine, kurum olarak çok verimli bir yılı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Bu yıl da hizmetlerine ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Üçüncüoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle Ayancık ve Türkeli ilçelerinde felakete maruz kalan hiçbir köyde eksiğimiz kalmadı. Heyelan nedeniyle yıkılan duvarlar, menfezler ve köprülerin hemen hemen hepsi yapıldı. Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Bu yıl köylerde Karayolları iş birliğiyle 200 kilometre sıcak asfalt yapılacak. Nüfusun az olmasına rağmen 466 köyü olan Sinop, Türkiye'de en fazla yol ağına sahip il konumunda. Tüm yol ağını kısa sürede asfalt yapmayı planlıyoruz."



​​​​​​​

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.