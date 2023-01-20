Boyabat'ta "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" konseri

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SİNOP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Boyabat ilçesinde Türk Müziği Korosu tarafından Türk sanat müziği eserleri seslendirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde müzik öğretmeni Murat Köroğlu şefliğinde konser düzenlendi.

Konserde, koronun seslendirdiği Türk sanat müziği eserleri izleyenler tarafından beğeniyle dinlendi.

Belediye Başkanı Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, burada yaptığı konuşmada, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tür programların daha sık düzenlenmesi için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Coşar, "Boyabat Belediyesi olarak bize düşen görev olursa her zaman yanınızda olacağız. Tüm izleyicilerimiz, halkımız adına tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.

Konser sonunda Coşar tarafından Köroğlu'na çiçek verildi.





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