Sinop'ta camideki sadaka kutusundan para çalan iki zanlı yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir camideki sadaka kutusundan para çaldıkları tespit edilen iki şüpheli, yakalandı.

Sabah namazı için görevli olduğu Beyazıt Camisi'ne gelen müezzin Mustafa Savaş, eşyaların dağıtılmış olduğunu görünce polise haber verdi.

Camiye giden ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iki zanlının kimliklerini belirledi.

Bölgede araştırma ekipler, şüpheliler M.G. ve K.G'yi aynı caminin avlusunda bulundukları sırada yakaladı.

Zanlılar, 18 yaşından küçük oldukları için haklarında yasal işlem yapıldıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Öte yandan şüphelilerin camiye girişi ve sadaka kutusundan para çaldıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.





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