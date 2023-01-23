"Her Köye Tiyatro Projesi" ile çocuklar tiyatroyla buluşturuluyor

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SİNOP (AA) - Sinop Hayaller Tiyatrosu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Her Köye Tiyatro Projesi" kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik tiyatro oyunu sahneliyor.

Tiyatronun genel sanat yönetmeni Enes Cangül, yaptığı açıklamada, hiç tiyatro izlememiş çocuklara yönelik proje hazırladıklarını söyledi.



Başta Vali Erol Karaömeroğlu olmak üzere Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Nurdan Taşkan'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Cangül, "Kral Çıplak' adlı müzikal oyunu Durağan'da sahneye koyduk. Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize ulaşabilmek adına aynı gün 5 seans sahneledik. Tüm ilçelerimizde ve köylerimizde veliler ve çocuklarla daha sık buluşarak onlara tiyatro oyunlarını daha çok izletmek istiyoruz." dedi.

Cangül, oyunu Türkeli ilçesinde de çocuklarla buluşturacaklarını kaydetti.







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