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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor

AA

Sinop Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin asırlara meydan okuyan denize nazır tarihi Sinop Kalesi ve şehrin bir bölümünü çevreleyen tarihi surlarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Kenti korumak amacıyla MÖ 7'nci yüzyılda kurulan, UNESCO'nun 2013 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil ettiği Sinop Kalesi ve surları, kent ve ülke turizmine katkı sunuyor.

Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları döneminde birkaç kez onarılarak günümüze kadar gelen tarihi kale ve surlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla turizme hizmet vermeye devam edecek.

Sinop Kalesi'nin kuzey surlarının dış bölümünde yürütülen restorasyon çalışmalarının, yaz sezonu öncesinde tamamlanması planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop'un tarih öncesinden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu söyledi.

Her gelen medeniyetin kente bir anıt bıraktığına işaret eden Süren, tarihi kale ve surların da bu önemli anıtlar arasında bulunduğuna dikkat çekti.

Tarihi kale ve surların ülke ve kent turizmine daha uzun yıllar hizmet verebilmeleri için restore edilmelerine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Süren, bu çalışmaların da geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatıldığını anlattı.

Süren, dört ayrı burçtan oluşan kale ve surların restorasyon sürecinde artık sona yaklaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kale ve surlar her dönem medeniyetler tarafından geliştirilerek, onarılarak bugünkü halini almıştır. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 10 milyon liralık kaynakla 2019 yılında can ve mal güvenliği açısından acil onarım gerektiren kale ve surlarımızda restorasyon çalışmalarına başladık. İlk etapta altı nokta belirlemiştik ama bu, etap etap gelişti. En son Meydan Projesi kapsamında ortaya çıkan doğu surları dediğimiz Saat Kulesi ve çevresindeki surların onarımı kalmıştı. Orayla ilgili de ödeneği temin ettik, ihale aşamasına geldik. Tarihi Cezaevinin etrafını çevrelen surlarda da restorasyon çalışmalarımız bu proje kapsamında devam ediyor. Önemli ölçüde tamamlandı. Bir tek kuzey kale surlarımız kaldı."

Dört kilometre uzunluğundaki tarihi surların turizm açısından önemli değere sahip olduklarını vurgulayan Süren, "Tarihi yapılarımızda 11 burç, 7 kapı var. Bu kapılardan ayakta olan ve geçilebilen Yonca ve Kumkapı bulunuyor. Diğer kapıların da restorasyonlarla turizme kazandırılması çalışmalarımız devam ediyor. Bütün gezginler gittikleri yerlerde sembolik olan değerleri merak ediyor. Bizim de Sinop Kalesi sembolik değerimiz, ziyareti çok olan bir yer. Bu açıdan onarımı yapılarak turizme kazandırılması çok isabetli oldu." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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