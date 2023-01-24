Sinop'ta gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun heykelinin açılışı yapıldı

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SİNOP (AA) - Ankara'daki evinin önünde 30 yıl önce bombalı suikast sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun, Sinop'ta heykeli yapıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Törende, Mumcu ve Diyarbakır'da 2001 yılında uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Gaffar Okkan için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'nun terörün karşısında duran bir gazeteci olarak evinin önünde katledildiğini söyledi.

Mumcu'yu saygı ve minnetle andıklarını belirten Karadeniz, "Kendisi çok değerli, ülkenin aydınlık yüzlerinden biriydi. Kendisini adını taşıyan bu meydanda saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Karadeniz'in konuşmasının ardından şiir ve müzik dinletisi sunuldu. Daha sonra, Sinop Belediyesi tarafından yaptırılan Uğur Mumcu heykelinin açılışı gerçekleştirildi.











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