Kıbrıs gazisi atık malzemelerle el sanatını konuşturuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıbrıs gazisi atık malzemelerle el sanatını konuşturuyor

AA

Kıbrıs gazisi atık malzemelerle el sanatını konuşturuyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Turan Yıldırım Yavuz, köyünde kurduğu atölyesinde atık malzemeleri değerlendirerek birbirinden farklı el sanatı ürünler ortaya çıkartıyor.

Askerlik görevini Adana'da yaptığı sırada Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Yavuz, gazilik unvanı aldıktan sonra Almanya'da yaşayan ailesinin yanına gitti.

Sonraki yıllarda Türkiye'ye dönerek İstanbul'da ticaretle uğraşan Yavuz, 2020 yılında memleketi Sinop'un Türkeli ilçesindeki Ayaz köyündeki baba ocağına yerleşti. Burada evinin bahçesinde atölye oluşturan Yavuz, atık malzemeleri işleyerek farklı eserler ortaya koymaya başladı.

Doğadan topladığı atık malzemelerle ahşaptan gömlek, pantolon, kuş yemliği, saat, kum eleğinden çöp kovası, varilden deniz aracı gibi eserler yapan Yavuz, bunları evinin bahçesinde sergiliyor.

Turan Yıldırım Yavuz, AA muhabirine, pandemi dolasıyla İstanbul'dan köyüne dönmesinin ardından kendisine yeni uğraşlar edindiğini söyledi.

Köyüne dönüşüyle özellikle doğaya bırakılan atıkların dikkatini çektiğini belirten Yavuz, bu atıkların bir bölümünü geri dönüşüme kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Doğanın kirletilmesinin gelecek için üzücü sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Yavuz, "Mümkün olduğu kadar tabiata zarar verilmemesini isteyen biriyim. Off-road yaptığım için sürekli doğadayım. Kimseye doğaya çöp attırmamaya çalışıyorum." dedi.

Yavuz, her türlü atığın geri dönüşüme kazandırılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mümkün olduğu kadar şişeleri biriktiriyorum. Şişeler yıllarca doğada imha olmuyor. Onun için mutlaka geri dönüşüm olması lazım. Kola kutularının çok değerli alüminyum olduğunu biliyorum. Arkadaşlarıma bunları atmamalarını, biriktirmelerini, onlardan alacağımı söylüyorum. Eski dikiş makinesinden bir alet yaptım. Bu kutuları orada presliyorum. Şimdi eritme potası yapıyorum. Kutuları orada eritip tekrar alüminyum olarak piyasaya sürebilirim."

Yavuz, plastik şişelerin de geri dönüşüme kazandırılması için çalışması olduğunu aktararak, "Herhangi bir şeyi kafamda tasarlıyor, ertesi gün uyguluyorum. Herhangi bir şeyi değerlendirmeyi çok seviyorum. Mesela ağaç parçalarından gömlek ve pantolon yaptım. Atık malzemeleri dönüştürüyorum. Araç lastiğinden mangal yaptım. Çok da güzel bir şey çıktı ortaya. Bu gibi farklı şeyler yapmak güzel." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun heykelinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Sinop'ta gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun heykelinin ...
Sinop'ta iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sinop'ta iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Sinop Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sinop Kalesi turizm sezonuna hazırlanıyor
Karadeniz'de palamudun ardından hamside de bolluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de palamudun ardından hamside de bolluk ...
"Her Köye Tiyatro Projesi" ile çocuklar tiyatroyla buluşturuluyor
YEREL HABERLER "Her Köye Tiyatro Projesi" ile çocuklar tiyatroyla ...
Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sinop'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.