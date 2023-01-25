Kıbrıs gazisi atık malzemelerle el sanatını konuşturuyor

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SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Turan Yıldırım Yavuz, köyünde kurduğu atölyesinde atık malzemeleri değerlendirerek birbirinden farklı el sanatı ürünler ortaya çıkartıyor.

Askerlik görevini Adana'da yaptığı sırada Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Yavuz, gazilik unvanı aldıktan sonra Almanya'da yaşayan ailesinin yanına gitti.



Sonraki yıllarda Türkiye'ye dönerek İstanbul'da ticaretle uğraşan Yavuz, 2020 yılında memleketi Sinop'un Türkeli ilçesindeki Ayaz köyündeki baba ocağına yerleşti. Burada evinin bahçesinde atölye oluşturan Yavuz, atık malzemeleri işleyerek farklı eserler ortaya koymaya başladı.

Doğadan topladığı atık malzemelerle ahşaptan gömlek, pantolon, kuş yemliği, saat, kum eleğinden çöp kovası, varilden deniz aracı gibi eserler yapan Yavuz, bunları evinin bahçesinde sergiliyor.

Turan Yıldırım Yavuz, AA muhabirine, pandemi dolasıyla İstanbul'dan köyüne dönmesinin ardından kendisine yeni uğraşlar edindiğini söyledi.

Köyüne dönüşüyle özellikle doğaya bırakılan atıkların dikkatini çektiğini belirten Yavuz, bu atıkların bir bölümünü geri dönüşüme kazandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Doğanın kirletilmesinin gelecek için üzücü sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Yavuz, "Mümkün olduğu kadar tabiata zarar verilmemesini isteyen biriyim. Off-road yaptığım için sürekli doğadayım. Kimseye doğaya çöp attırmamaya çalışıyorum." dedi.

Yavuz, her türlü atığın geri dönüşüme kazandırılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mümkün olduğu kadar şişeleri biriktiriyorum. Şişeler yıllarca doğada imha olmuyor. Onun için mutlaka geri dönüşüm olması lazım. Kola kutularının çok değerli alüminyum olduğunu biliyorum. Arkadaşlarıma bunları atmamalarını, biriktirmelerini, onlardan alacağımı söylüyorum. Eski dikiş makinesinden bir alet yaptım. Bu kutuları orada presliyorum. Şimdi eritme potası yapıyorum. Kutuları orada eritip tekrar alüminyum olarak piyasaya sürebilirim."

Yavuz, plastik şişelerin de geri dönüşüme kazandırılması için çalışması olduğunu aktararak, "Herhangi bir şeyi kafamda tasarlıyor, ertesi gün uyguluyorum. Herhangi bir şeyi değerlendirmeyi çok seviyorum. Mesela ağaç parçalarından gömlek ve pantolon yaptım. Atık malzemeleri dönüştürüyorum. Araç lastiğinden mangal yaptım. Çok da güzel bir şey çıktı ortaya. Bu gibi farklı şeyler yapmak güzel." diye konuştu.

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