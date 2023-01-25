MHP Boyabat İlçe Başkanlığına Ayyüksel getirildi

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SİNOP (AA) - MHP Boyabat İlçe Başkanlığına Hüseyin Ayyüksel atandı.

Ayyüksel, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, bir önceki ilçe başkanı Mehmet Fevzi Erdoğan'ın görevinden istifa ettiğini anımsattı.

Erdoğan'ın istifasının ardından genel merkezleri tarafından göreve kendisinin getirildiğini aktaran Ayyüksel, "Genel merkezimizin onayıyla başkanlık ve yönetim kurulu üye listemiz resmen açıklanmıştır. Allah'ım görevde kaldığımız süre boyunca vatanımıza, milletimize, Boyabat'ımıza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Partimizin ve gönlümüzün kapısı herkese ardına kadar açıktır." ifadesini kullandı.







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