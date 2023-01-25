Gerze'de balkonda mahsur kalan kedi belediye ekiplerince kurtarıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Köşk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, evde kimsenin bulunmaması nedeniyle durumu belediye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gerze belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, balkonda mahsur kalan kediyi merdiven yardımıyla çıkarak kurtardı.
Kedi, daha sonra Gerze Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.