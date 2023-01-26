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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta tedavi edilen kaya kartalı ve alaca baykuş doğaya salındı

AA

Sinop'ta tedavi edilen kaya kartalı ve alaca baykuş doğaya salındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, yaralı ve bitkin halde bulunan kaya kartalı ile alaca baykuş, tedavi ve rehabilite süreçlerinin ardından tekrar doğal yaşama bırakıldı.

Kentte, altı ay önce vatandaşlar tarafından doğada yaralı ve bitkin halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kaya kartalı ile alaca baykuşun tedavi ve rehabilite süreçleri tamamlandı.

Veteriner hekimlerce uygulanan tedaviyle sağlıklarına kavuşturulan kuşlar, doğal yaşamla buluşturuldu.

DKMP 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam da merkezi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkezde görevli hekimlere başarılar dileyen Çatalçam, yaban hayvanlarının her türlü tedavisini merkezilerinde yapmaya devam edeceklerini kaydetti. ​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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