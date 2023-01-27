Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu

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SİNOP (AA) - Sinop'ta sahilde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.

Bülent Ecevit Caddesi sahilinde yürüyüş yapanlar sahilde bir ölü yunus gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekipleri, ölü yunusu inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilerince yunusun ölüm nedenine ilişkin inceleme yapılacağı öğrenildi.

Bu arada kentte geçen yıl da çok sayıda ölü yunus sahile vurmuş, incelemede yunusların balık ağlarına takılmaları sonucu boğuldukları tespit edilmişti.



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