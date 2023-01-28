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İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'ta konuştu: (2)

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'ta konuştu: (2)

SİNOP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet partilerini eleştirerek, "Tayyip Erdoğan karşısında, Cumhur İttifakı'nın karşısında kiminle iş birliği tutacağınızı, hangi ülkeden gideceğinizi, ne yapacağınızın rotasını şaşırmış durumdasınız. Pusulasını şaşırana millet 14 Mayıs'ta cevabını da cezasını da en güzel şekilde sandıkta verecektir." dedi.

Soylu, Sinop'un Gerze ilçesinde Sedat Işıdı Belediye Kültür Merkezi önünde açık havada gerçekleştirilen İlçe Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bingöl'ün Genç ilçesinde 100 milyon ton demir cevheri çıktığını, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın bölgeye 600 milyon dolarlık fabrika kuracağını söyledi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin en büyük altın madenlerinden birini açtığını belirten Soylu, "Martın sonunda da Allah nasip edecek, doğal gaz Türkiye'ye hatlardan verilecek. Şimdi Amerika buna gücenmez mi? 'Terör devleti kurmak istiyorum', kurdurmuyor. 'FETÖ'yü başlarına saldım' temizliyor. Yıllarca doğal gaz, petrol, cari açık üzerinden bizi sıkıştırdılar. Yıllarca kanımızı emmeye çalıştılar. Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu milletin idaresindeki Türkiye, bugün kendi arabasını yapıyor, doğal gazımız evlere gidecek, petrolümüz var Allah'ın izniyle, çatlasınlar. Türkiye bambaşka bir noktaya gitti. Bu gün bağımsızlığımızı, hürriyetimizi tam anlamıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı budur." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli badirelerden geçtiğini, en son 15 Temmuz'da milletin iradesiyle ülkenin kurtulduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bu millet yükselmesin, bu ülke zenginleşmesin, bu ülke etrafındaki coğrafyaya elini uzatmasın, bu ülke hakkın, adaletin, hakkaniyetin, Müslümanlığın, inancın, değerlerimizin, ay-yıldızlı bayrağımızın sesini dünyaya duyurmasın istediler. Anadolu'yu eğer çökertirsek, etrafındaki coğrafyayı teslim alırız istediler. Libya'dan Lübnan'a, Yemen'den Orta Doğu'ya, Balkanlara kadar her yere fitne soktular ama Türkiye Yüzyılı'nda sadece Türkiye'yi yükseltmeyeceğiz, etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru getireceğiz. Müslümanları bu zilletten, bu baskıdan, bu tuzaklardan inşallah Anadolu medeniyeti kurtaracaktır. İcazetle iş yaptığımız günler geçti. Bize parmak salladıkları günler geçti. Menderes'i idam ettikleri zaman boynumuzu büktüğümüz günler geçti. Bu ülkede kıyafetimizle, başörtümüzle uğraştıkları zaman, 'Acaba ne yapılabilir ki, ne ortaya konulabilir' dediğimiz günler geçti. 14 Mayıs'ta Allah nasip edecek, Türkiye Yüzyılı başlayacak."

Bakan Soylu, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını hatırlatarak, "Niçin tutuştuklarını, Türkiye'ye karşı hasmane tutum sergilediklerini biliyoruz. Güçlü olmalıyız, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bir de çok çalışmaya ihtiyacımız var. Biz mücadele edeceğiz, gelecek nesillerimize, gençlerimize daha güçlü bir Türkiye bırakacağız. Öyle parmak sallanan değil, gazetelerle ayar verilen değil. Yıllarca rahmetli Menderes ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, resmini yan yana koyanlar, 'Eğer haddi bilmezsen sonun bunun gibi olacak' diyenler bugün 14 Mayıs'a sahip çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Menderes'in davasını kim sürdürmüşse milletin onunla beraber olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi var, bir tarafta da Demokrat Partinin o günkü mücadelesini sürdüren Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhur İttifakı ve AK Parti, Cumhur İttifakı'nın mensupları var. Türkiye'ye yapılacak hizmetleri geçmişte engellenmeye çalışanlar vardı. İstanbul Havalimanı'nı, Yusufeli Barajı'nı, Ilısu Barajı'nı, Avrasya Tüneli'ni Marmaray'ı, İHA'ları, SİHA'ları yaparken, doğal gaz çıkarırken dediler ki 'Hikaye yapıyorlar.' Yürüyen merdivene ters binen ne yapar biliyor musunuz? Dediği gibi patent hırsızlığı yapar. Bu millet her şeyi bilmektedir. 'Bu metronun kapıları otomatik açılıyor mu?' diyor. Fransa'da böyleymiş. Yıllardır Türkiye metroları yaptı, hızlı trenleri yaptı, otomatik pilotla gidiyorlar. Dünyadan bihaberler, Türkiye'yi yönetmeye çalışacaklar. Çünkü Türkiye'yi yönetmeye talip değiller, Amerika'ya, Avrupa'ya verecekler, 'Alın eskiden nasıl yapıyorsanız Türkiye'yi böyle yapın.' diyecekler."

Türkiye'nin yıllardan beri kaybettiği zamanın bulunduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ın sahibi olacaksın, genel merkezinde PKK'ya selam vereceğim diye Türk bayrağını indireceksin. Bunu hep beraber görmedik mi? Fransa'da PKK'lılar öldürüldü, hemen taziye ortaya koydu. Kim biliyor musunuz? Biri Ali Babacan, biri Ahmet Davutoğlu. Yurt dışında Apo'nun resimleriyle Kandil'de gömüldüler. Öbür taraftan diyeceksiniz ki, 'İHA'lar SİHA'ları biz gelince kaldıracağız'. Diğer taraftan diyeceksiniz ki, 'Anayasa'dan Türklüğü kaldıracağız'. Bunlar ne yapmak istiyorlar? Masanın altında da HDP-PKK ile iş birliği tutacaksınız. Kandil'den mesaj gelecek, 'AKP-MHP'ye karşı birlikte olun, biz sizin yanınızdayız'. Yazıklar olsun. Tayyip Erdoğan karşısında, Cumhur İttifakı'nın karşısında kiminle iş birliği tutacağınızı, hangi ülkeden gideceğinizi, ne yapacağınızın rotasını şaşırmış durumdasınız. Pusulasını şaşırana millet 14 Mayıs'ta cevabını da cezasını da en güzel şekilde sandıkta verecektir."

Soylu, daha sonra ilçede DEVA Partisinden AK Parti'ye geçenlere AK Parti rozetlerini taktı.

(Bitti)

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