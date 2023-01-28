İçişleri Bakanı Soylu, Boyabat Hükümet Konağının açılışında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu, Boyabat Hükümet Konağının açılışında konuştu:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Boyabat Hükümet Konağının açılışında konuştu:

SİNOP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan birçok devrim gerçekleştirdi ama bu ülkede gerçekleştirdiği en büyük devrim, zihniyet devrimidir." dedi.

Bakan Soylu, Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağının açılış töreninde yaptığı konuşmaya, vatandaşları selamlayarak başladı.

Soylu, bu sırada alandakilerin isteği üzerine cep telefonundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Telefon aracılığıyla vatandaşlara seslenen Erdoğan, kaymakamlık binasının Boyabatlılara hayırlı olmasını dileyerek, "Boyabatlı kardeşlerimin şimdiden 14 Mayıs'a çok hazırlıklarının olduğunun seslerini duyuyorum. Boyabat'tan çok farklı bir ses geleceğine inanıyorum. Boyabat'a hayırlı olsun diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra konuşmasına devam eden Soylu, bugün Türkiye'de Adnan Menderes'i idam edenleri kimsenin hatırlamadığını ancak halkın Menderes'i dualarla andığını söyledi.

Rahmetli Özal'a, Erbakan'a, Demirel'e yapılanları ülkenin unutmadığını dile getiren Soylu, "İftiralarla, yalanlarla dolanlarla, kim bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyorsa, kim bu ülkeyi zenginleştirmeye, büyütmeye çalışıyorsa, kim bu ülkenin dünyaya meydan okumasına ve yarınlara ümitle gitmesine sebebiyet teşkil ediyorsa onlara çelme atmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede sığınacağı tek sinenin halk olduğunu söyleyen Soylu, "15 Temmuz darbesini gördük, 17-25 Aralık'ı gördünüz, 28 Şubat'ı, 60 darbesini, hepsini gördünüz. Bu ülkenin insanının dinine, inancına saldırıları gördünüz. Gecelik yüzde 8 binlik faizleri gördünüz. Bu ülkede her şeyi gördünüz. Şimdi yepyeni bir adım atıyoruz. Buna hazır olmanızı istiyoruz. Türkiye vizyonunun adımını atıyoruz. Sözümüz sadece Anadolu'ya değildir. Bu sözleri bizlere söyleyen Tayyip Erdoğan ve millettir. Vallahi de billahi de Müslümanları Batı'nın zulmünden siz kurtaracaksınız." dedi.

Soylu, birilerinin terör yoluyla Türkiye'ye yıllarca diz çöktürmeye çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkede terörü hepimiz için bir imtihan meselesi yaptılar. Tayyip Erdoğan birçok devrim gerçekleştirdi ama bu ülkede gerçekleştirdiği en büyük devrim, zihniyet devrimidir. Türkiye'yi hangi mengeneye almak istiyorlarsa, Türkiye'yi neyle imtihan etmek istiyorlarsa, Türkiye'nin nasıl kardeşliğini ortadan kaldırmak istiyorlarsa, hepsini tarihin tecrübesinden ilmik ilmik süzerek ortaya koymuştur. Bir evladınız olarak söylüyorum, Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Kardeşliğimizi, yükselmemizi, birliğimizi, çocuklarımızın geleceğini hiç kimse engellemeyecek. Bugün Tendürek temiz, Kars temiz, Hatay temiz, Amanoslar temiz, Mersin'in dağları temiz. Adana'nın dağları temiz, Adıyaman temiz, Osmaniye temiz. Bugün Allah'a şükürler olsun Cudi temiz, Gabar'da 3 kişi kaldı, Tunceli'de 2 kişi kaldı, Erzincan ve Tunceli arasında 4 kişi kaldı. 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılından ikinci asra Türkiye Yüzyılı'na adım atarken PKK defterini düreceğiz ve kapatacağız."

Konuşmaların ardından Boyabat Hükümet Konağı'nın açılışı yapıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ...
(Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BOYABAT HÜKÜMET KONAĞI&#039;NIN AÇILIŞ TÖRENİNDE VATANDAŞLARA TELEFONLA HİTAP ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BOYABAT HÜKÜMET ...
İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'ta konuştu: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'ta konuştu: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta konuştu: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'ta konuştu: (1)
Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU GERZE&#039;DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ -TAMAMI FTP&#039;DE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU GERZE'DE VATANDAŞLARLA ...
Hamsilos Tabiat Parkı bisiklet yoluyla doğaseverlerin yeni rotası olacak
YEREL HABERLER Hamsilos Tabiat Parkı bisiklet yoluyla doğaseverlerin ...
Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
Sinop'ta tedavi edilen kaya kartalı ve alaca baykuş doğaya salındı
YEREL HABERLER Sinop'ta tedavi edilen kaya kartalı ve alaca baykuş ...
Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesinden geçen yıl 67 bin 772 kişi yararlandı
YEREL HABERLER Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesinden geçen yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.