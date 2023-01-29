Sosyal medyada gördüklerinden etkilenen lise öğrencisi kendi motosikletini yaptı

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SİNOP (AA) - RAMAZAN ÖZCAN - Sinop'ta yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi sosyal medyada izlediği videolardan esinlenerek eski araç parçalarından üç tekerli motosiklet tasarladı.

Türkeli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Eyüp Köksal, bir yıl önce motosiklet yapmaya karar verdi.

Sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek motosiklet için çalışmaya başlayan Köksal, ilçede motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde stajyer olarak işe başladı.

İlk olarak geri dönüşüme gönderilen eski demirlerden motosikletin gövde bölümünü oluşturan Köksal, daha sonra eski bir motosiklete ait motoru tamir ederek aracına monte etti.

Eski araç lastikleri ve jantları da kullanarak hayalini kurduğu motosikleti ortaya çıkaran Köksal, AA muhabirine, sosyal medyada motosiklet yapanları görünce kendisinin de bu işe heves etmeye başladığını söyledi.

Stajyer olarak çalıştığı iş yerinde geri dönüşüme gidecek malzemeleri motosikletinin yapımında kullandığını belirten Köksal, şöyle devam etti:

"Motosikleti yapmaya karar verdiğimde elimde sadece arkasındaki aks vardı. Bir ATV aracının aksıydı. Tamamen onun üzerinden yürüdüm. Ona göre ölçü aldım, önünü, arkasını ona göre ayarladım. Önce şasisini, sonra tekerlek ve jantları monte ettim. Motoru hurdacılardan gelmeydi, kendim topladım. Gücünü kendim yükselttim."

Motosikletin yapımında eski üç aracın malzemelerinden yararlandığını anlatan Köksal, ilerleyen süreçte daha güzel bir motosiklet yapmayı planladığını kaydetti.

- "Bana 'Yapamazsın boşuna uğraşma' dediler"

Köksal, motosikleti yapmaya başladığında çoğu arkadaşının kendisini vazgeçirmeye çalıştığını dile getirerek, "Bana 'Yapamazsın, boşuna uğraşma' dediler. Her zaman olduğu gibi 'Ben yaparım' dedim, yaptım." dedi.

Motosikletini trafiğe açık alanlarda kullanmadığını vurgulayan Köksal, "Trafiğe kapalı alanlarda, hafriyat sahalarında, köylerde kullanıyorum." ifadesini kullandı.

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