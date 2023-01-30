Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin 135 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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