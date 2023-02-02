Karadeniz'de beklentilerin üzerinde yakalanan balık yüzleri güldürdü

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SİNOP (AA) - Geçen yıl 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun geride kalan beş aylık bölümünün verimli geçmesi balıkçıları memnun etti.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana hamsi, mezgit ve istavrit gibi balık türleriyle dönmeye devam ediyor.

Ülkenin farklı kentlerinden Sinop'a gelen balıkçılar gece avcılık yaparken, gündüzleri limanda av sırasında yıpranan ağlarını onarıyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu sezon avlanan palamut ve hamsi miktarının beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Sezonun sonuna doğru yaklaştıkça avlanan balık miktarlarında düşüş yaşandığını anlatan Ünlü, bugünlerde hamsi ve istavrit avcılığının devam ettiğini vurguladı.

Ünlü, balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğine işaret ederek, "Bu sezon genel olarak çok çok iyiydi. Palamut, hamsi çok güzel oldu. 15 Nisan'da resmi olarak sezon bitiyor. Biz de bir mola vereceğiz. Hazırlanacağız ve yeni sezona daha inşallah tekrar başlamış olacağız." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise hava şartlarından dolayı son günlerde avın zayıf geçtiğini dile getirerek, "Havaların kötü gitmesi ve sezon sonu olması avcılığı bir miktar düşürdü. Hamsi ve istavrit çok olmasa da avlanıyor. Tezgahlarda balık bir şekilde eksik olmuyor." ifadesini kullandı.





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