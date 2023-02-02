Karadeniz'de beklentilerin üzerinde yakalanan balık yüzleri güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de beklentilerin üzerinde yakalanan balık yüzleri güldürdü

AA

Karadeniz'de beklentilerin üzerinde yakalanan balık yüzleri güldürdü

SİNOP (AA) - Geçen yıl 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun geride kalan beş aylık bölümünün verimli geçmesi balıkçıları memnun etti.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana hamsi, mezgit ve istavrit gibi balık türleriyle dönmeye devam ediyor.

Ülkenin farklı kentlerinden Sinop'a gelen balıkçılar gece avcılık yaparken, gündüzleri limanda av sırasında yıpranan ağlarını onarıyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, bu sezon avlanan palamut ve hamsi miktarının beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Sezonun sonuna doğru yaklaştıkça avlanan balık miktarlarında düşüş yaşandığını anlatan Ünlü, bugünlerde hamsi ve istavrit avcılığının devam ettiğini vurguladı.

Ünlü, balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğine işaret ederek, "Bu sezon genel olarak çok çok iyiydi. Palamut, hamsi çok güzel oldu. 15 Nisan'da resmi olarak sezon bitiyor. Biz de bir mola vereceğiz. Hazırlanacağız ve yeni sezona daha inşallah tekrar başlamış olacağız." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise hava şartlarından dolayı son günlerde avın zayıf geçtiğini dile getirerek, "Havaların kötü gitmesi ve sezon sonu olması avcılığı bir miktar düşürdü. Hamsi ve istavrit çok olmasa da avlanıyor. Tezgahlarda balık bir şekilde eksik olmuyor." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Sinop'ta bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Sinop'ta bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu
Gerze'de engellinin akülü araç isteği yerine getirildi
YEREL HABERLER Gerze'de engellinin akülü araç isteği yerine ...
Sinop'ta şehir merkezine inen çakallar cep telefonuyla görüntülendi
YEREL HABERLER Sinop'ta şehir merkezine inen çakallar cep ...
Erfelek Kaymakamı Düzgün, köylerde yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Erfelek Kaymakamı Düzgün, köylerde yapılan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.