Sinop'ta hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta bir kişiye ait sırt çantasını çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince kent merkezinde bir kişiye ait sırt çantasının çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgedeki bazı iş yerlerine ait güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, 2 zanlının kimliklerini tespit etti.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Çalıntı sırt çantası ile içinde bulunan bir miktar para ve cep telefonu da sahibine teslim edildi.