Sinop'ta selden zarar gören köylere 3 milyar liralık altyapı yatırımı

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SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kentte 2021'de meydana gelen sel felaketinde zarar gören köylerin altyapı hizmetlerini iyileştirmek amacıyla 3 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Vali Karaömeroğlu, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, kentte yürütülen yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl şehrin tamamında uygulanan projeler için 5 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarına işaret eden Karaömeroğlu, sel felaketinden etkilenen Ayancık ve Türkeli ilçelerinin köylerinde ise altyapı hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini anlattı.

Bu ilçelerde İl Özel İdaresi ve Karayollarınca köprü, menfez ve yol yapım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Köylerimize yaptığımız yatırımlar, 30 köprü ve 300 kilometrelik yol çalışmasından oluşuyor. Yani afet nedeniyle Ayancık ve Türkeli köylerine 3 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Üç grup halindeki ihalelerin sonuncusunu da geçtiğimiz günlerde yaptık. Yer teslimi, ilgili firmaya yapılmış durumda. Devlet olarak selin köylerimizdeki izlerini silmeye devam ediyoruz."

Karaömeroğlu, toplantıda muhtarların taleplerini de dinleyerek, sorunların giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

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