Samsun ve çevre illerden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Samsun ve çevre illerden bölgeye yapılan yardımlar devam ediyor.

Samsun Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yardım çalışmalarına Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Samsun Şubesi de destek verdi.

ASKON üyelerinin yardımıyla temin edilen 6 iş makinesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi.

Bölgeye içinde gıda maddesi, ısıtıcı, temizlik malzemeleri, çadır ile enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere kürek, demir kazma gibi malzemelerin yer aldığı bir tır da gönderildi.

Öte yandan, Samsun'un tüm ilçelerinde de deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları sürüyor. Tekkeköy Belediyesinden 3 damperli kamyon ile 1 paletli ekskavatör deprem bölgesine sevk edildi.

Belediye bünyesinde yardımseverlerin getirdiği giysi, battaniye, gıda ve ısıtıcılar da afet bölgelerine gönderildi.

- Sinop

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde malzemelerin toplandığı 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi alan Karaömeroğlu, Sinop olarak deprem bölgesindeki vatandaşlara desteklerinin artarak devam ettiğini söyledi.

İlk etapta bölgeye 241 araç ve 91 personel sevk ettiklerini anlatan Karaömeroğlu, yardım tırlarının da etap etap bölgeye gönderilmeye başlandığını dile getirdi.

Sinoplulara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Karaömeroğlu, "Türk milleti olarak ele ele, gönül gönüle bu zor günleri birlikte atlatacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

- Kastamonu

Kastamonu'da deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım malzemeleri Merkez Spor Salonu'nda toplanıyor.

Burada toplanan yardımlar, daha sonra ekipler tarafından kolilere yerleştirilerek tırlara yükleniyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, spor salonuna gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Tokat

Tokat'ta toplanan acil ihtiyaç maddelerini taşıyan 20 tır, deprem bölgesine ulaştırıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yola çıkarılan 20 tırın bölgeye ulaştırıldığını söyledi.

Depremin yaralarını sarmak için ülke genelinde tek yürek seferberliği başladığını dile getiren Eroğlu, "Kampanya devam ediyor. Yapılan çalışmalara herkesin destek olması gerekiyor." diye konuştu.

- Çorum

Çorum Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adıyaman ve Afşin'e 5 arama kurtarma ekibi, 1 mobil çorba aracı, çok sayıda iş makinesi, 1 hasta nakil aracı, 7 tır ve 3 kamyonet dolusu battaniye, kışlık kıyafet, ayakkabı, soba, su ve erzak yardımı gönderdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yardımların devam edeceğini vurgulayarak, "Depremin meydana geldiği andan itibaren 2 saatlik süre içinde koordine olarak arama kurtarma ekibini yola çıkarttık. Depremzede kardeşlerimize yardım için yola revan oluyoruz. Hasta nakil aracımızı Elbistan'a gönderiyoruz. Arkasındaki aracımıza da tamamen battaniye doldurduk, Adıyaman'a gidiyor." ifadesini kullandı.

- Çankırı

Çankırı Valiliği koordinasyonunda belediye ve sivil toplum kuruluşlarınca deprem bölgesi için yardım toplama çalışmaları devam ediyor.

Belirlenen merkezlerde toplanan yaşam ve gıda malzemeleri, daha sonra deprem bölgesine ulaştırılacak.

- Amasya

Amasya kent merkezi ve ilçelerinden deprem bölgesi için yardım malzemesi toplanmasına devam ediliyor.

İl merkezindeki yardım malzemeleri 12 Haziran Spor Salonu ve Çelebi Mehmet Meydanı'nda toplanıyor.

İl merkezinin yanı sıra ilçelerde oluşturulan yardım toplama noktalarına gelen vatandaşlar, elektrikli ısıtıcı, battaniye, giysi, çocuk bezi ve gıda ürünlerini görevlilere teslim ediyor.

Toplanan malzemeler kayıt altına alınıp tasniflendikten sonra deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlenerek kamyon ve tırlara yükleniyor.

Merzifon ilçesinde de kaymakamlık öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda üretilen çanta, ayçiçeği yağı, un, kıyafet, karton bardak ile ilçe sakinlerinin getirdiği kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin ağırlıkta olduğu malzemelerden oluşan 4 tır, deprem bölgesine gönderildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.