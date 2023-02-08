Sinop'ta deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük 10 bin ekmek üretiliyor

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, hayırseverlerin desteğiyle deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük 10 bin ekmek yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük olarak üretilen ekmekler, deprem bölgesine sevk ediliyor.

Okul müdürü Metin Çakmak, AA muhabirine, okullarında kurulu fırında öğretmenler, öğrenciler ve diğer çalışanlarla depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere günlük 10 bin ekmek ürettiklerini söyledi.

Ekmeklerin üretimini hayırsever vatandaşlarca bağışlanan un ve maya desteğiyle yaptıklarını dile getiren Çakmak, "Hayırsever vatandaşlarımızı Valiliğimiz bize yönlendiriyor. Onların getirdikleri un ve mayayı burada ekmeğe çeviriyoruz. Bir hayırsever vatandaşımız 4 ton un bağışladı. Yine öğretmenlerimiz bağışta bulundu. Bir ay süreyle burada her gün 10 bin ekmeği üretip deprem bölgesine göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, ürettikleri ekmekleri AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, bağışta bulunmak isteyenlerin Valilik üzerinden kendilerine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.





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