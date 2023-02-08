Sinop'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'ta bazı ilçelerden deprem bölgesine yardım tırları gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, ilçelerde kaymakamlıklar tarafından başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Boyabat ilçesinde vatandaşlar kampanya çerçevesinde hazırladıkları insani yardım kolilerini 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’ndeki yardım toplama noktasına ulaştırıyor.

Burada tasnif edilen malzemeler tır ve kamyonlarla deprem bölgesine sevk ediliyor.

Gerze ve Türkeli ilçelerinde de vatandaşlar yardım kampanyasına destek veriyor.

Her iki ilçede toplanan 4 tır dolusu yardım deprem bölgesine sevk edildi.





















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.