Sinop'tan deprem bölgesine tır ve kamyonlarla insani yardım malzemesi sevk edildi

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Sinop'tan deprem bölgesine 31 tır, 42 kamyon ve 4 kamyonet dolusu insani yardım malzemesi sevk edildi.

Kentte, valilik tarafından depremzede vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

"Haydi Sinop" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan yardım toplama noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlarca söz konusu noktalara getirilen yardımlar, burada görevlilerce tasnif edilerek araçlara yüklenerek, AFAD aracılığıyla deprem bölgesine sevk ediliyor.

Sinop Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada yardımsever Sinoplulara teşekkür edilerek, "Yaraları hep birlikte sarmaya devam ediyoruz. Duyarlı ve yardımsever Sinop halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada kentte Türk Kızılay'a şu ana kadar yaklaşık 700 ünite kan bağışı yapıldığı öğrenildi. ​​​​​​​

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