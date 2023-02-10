Özel bireyler ve aileleri "asrın felaketi"nden etkilenenler için kışlık giysi ördü

SİNOP (AA) - Sinop'ta özel bireyler ve aileleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için kışlık giysi örerek bölgeye gönderdi.
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen özel bireyler ve aileleri, depremzedelere gönderilmek üzere atkı, bere ve patik ördü.
Vali Erol Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu ve kentteki diğer protokol üyelerinin de destek verdiği çalışma sonucu örülen atkı, bere ve patikler paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.
Vali Karaömeroğlu, özel bireylere desteklerinden ötürü teşekkür ederek, Sinop olarak depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.