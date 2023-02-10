Depremzede iki annenin bebekleri dünyaya gözlerini Sinop'ta açtı

SİNOP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Sinop'taki yakınlarının yanına gelen iki hamile kadın, bebeklerini kucaklarına burada aldı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaşayan Hatice Ceran ve Ayşegül Yılmaz, bölgede meydana gelen depremlerin ardından Sinop'un Boyabat ilçesindeki yakınlarının evlerine yerleşti.

İlçeye gelişlerinden kısa süre sonra doğum sancıları artan iki kadın, yakınları tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada doktorlarca yapılan kontrollerin ardından iki kadın, sezaryenle doğum yaparak birer erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğumları gerçekleştiren hastanede görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Ayşe Gülen Erturun, AA muhabirine, iki depremzede kadının doğum işlemlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kendisinin de deprem bölgesine gitmek için gönüllü olduğunu ancak bölgede şu an kadın doğum uzmanına ihtiyaç bulunmadığının söylendiğini anlatan Erturun, "Deprem bölgesinde buraya gelen iki hastamız bize ulaştı. Hastamız Hatice Ceran, 3 kilo 700 gram ağırlığında erkek bebeğimizi dünyaya getirdi. Ayşegül Yılmaz da bir erkek bebek dünyaya getirdi. İnşallah her iki bebeğimizi de Allah sağlıklı, uzun ömürlü eder. Bir daha böyle bir felaketi yaşatmaz." dedi.

Hatice Ceran ise deprem anında 2,5 yaşındaki kızıyla evden çıkmayı başardıklarını dile getirerek, "Depremi hissedince kızımla çarpa çarpa dışarı çıktık. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın, anlatması bile çok zor bir durum. Allah devletimizden, vatandaşlarımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan kadınların eşlerinin deprem bölgesinde bulundukları öğrenildi.



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