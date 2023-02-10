Depremzede iki annenin bebekleri dünyaya gözlerini Sinop'ta açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede iki annenin bebekleri dünyaya gözlerini Sinop'ta açtı

AA

Depremzede iki annenin bebekleri dünyaya gözlerini Sinop'ta açtı

SİNOP (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Sinop'taki yakınlarının yanına gelen iki hamile kadın, bebeklerini kucaklarına burada aldı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaşayan Hatice Ceran ve Ayşegül Yılmaz, bölgede meydana gelen depremlerin ardından Sinop'un Boyabat ilçesindeki yakınlarının evlerine yerleşti.

İlçeye gelişlerinden kısa süre sonra doğum sancıları artan iki kadın, yakınları tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada doktorlarca yapılan kontrollerin ardından iki kadın, sezaryenle doğum yaparak birer erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğumları gerçekleştiren hastanede görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Ayşe Gülen Erturun, AA muhabirine, iki depremzede kadının doğum işlemlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kendisinin de deprem bölgesine gitmek için gönüllü olduğunu ancak bölgede şu an kadın doğum uzmanına ihtiyaç bulunmadığının söylendiğini anlatan Erturun, "Deprem bölgesinde buraya gelen iki hastamız bize ulaştı. Hastamız Hatice Ceran, 3 kilo 700 gram ağırlığında erkek bebeğimizi dünyaya getirdi. Ayşegül Yılmaz da bir erkek bebek dünyaya getirdi. İnşallah her iki bebeğimizi de Allah sağlıklı, uzun ömürlü eder. Bir daha böyle bir felaketi yaşatmaz." dedi.

Hatice Ceran ise deprem anında 2,5 yaşındaki kızıyla evden çıkmayı başardıklarını dile getirerek, "Depremi hissedince kızımla çarpa çarpa dışarı çıktık. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın, anlatması bile çok zor bir durum. Allah devletimizden, vatandaşlarımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan kadınların eşlerinin deprem bölgesinde bulundukları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saraydüzü’nde çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu
YEREL HABERLER Saraydüzü’nde çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu
Özel bireyler ve aileleri "asrın felaketi"nden etkilenenler için kışlık giysi ördü
YEREL HABERLER Özel bireyler ve aileleri "asrın felaketi"nden ...
Sinop'un ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Sinop'un ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar ...
Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden aile Boyabat’ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden ...
Sinop ve Amasya'da gönüllü kadınlar depremzedelere yiyecek ve giyecek hazırlıyor
YEREL HABERLER Sinop ve Amasya'da gönüllü kadınlar depremzedelere ...
Sinop'tan deprem bölgesine tır ve kamyonlarla insani yardım malzemesi sevk edildi
YEREL HABERLER Sinop'tan deprem bölgesine tır ve kamyonlarla insani ...
Sinop'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Sinop'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi ...
Sinop'tan deprem bölgesine 26 tır, 13 kamyon ve 2 kamyonet dolusu insani yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Sinop'tan deprem bölgesine 26 tır, 13 kamyon ve 2 ...
Sinop'ta deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük 10 bin ekmek üretiliyor
YEREL HABERLER Sinop'ta deprem bölgesine gönderilmek üzere günlük 10 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.