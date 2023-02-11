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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayancık'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

AA

Ayancık'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinden deprem bölgesine iki tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, ilçede kaymakamlık tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar destek vermeye devam ediyor.

Vatandaşlar kampanya çerçevesinde hazırladıkları insani yardım kolilerini yardım toplama noktasına ulaştırıyor.

Tasnif edilen malzemeler tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Ayancık Kaymakamı Vekili Mesut Ozan Yılmaz, depremzedeleri en iyi anlayanın sel felaketi yaşayan Ayancık halkı olduğunu belirterek, “Depremin etkileri hala yaşanmakta. Mevsim şartlarından dolayı hava orada çok soğuk. Geçen sene insanların bize el uzatmasını istedik, elimizi boş çevirmediler. Bu senede Ayancıklı vatandaşlar ellerini boş çevirmedi. Yardım kampanyaları devam edecek. Şu an dokuzuncu tırımız yola çıkardık.” diye konuştu.

Yılmaz’ın konuşmasının ardından tırlar deprem bölgesine uğurlandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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