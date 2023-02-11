Sinop'tan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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SİNOP (AA) - Sinop'tan deprem bölgesine insani yardım malzemesi ve konteyner sevk edildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte valilik tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Vatandaşlarca kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan yadım toplama noktalarında getirilen malzemeler tasnif edildikten sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk ediliyor.

İl Özel İdaresi tarafından da deprem bölgesine depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere konteyner de gönderildi.

Kentten ayrıca deprem bölgesine emniyet ve jandarma personelinin de destek sağlamaya devam ettiği bildirildi. ​​​​​​​





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