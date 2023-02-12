Depremde hayatını kaybeden lise öğrencisi Sinop'ta defnedildi

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Hatay’da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren lise öğrencisi Sinop'ta toprağa verildi.

Yarıyıl tatilini geçirmek için Sinop'tan Hatay'da yaşayan babasının yanına giden ve burada yaşanan depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Sinop Fen Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Sabahattin Kayra Mıstıkoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından kente getirildi.

Mıstıkoğlu'nun cenazesi Alaeddin Keykubat Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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