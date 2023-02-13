Sinop’ta çiftçiler deprem bölgesine bir tır yardım malzemesi gönderdi

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SİNOP (AA) – Sinop’un Boyabat ilçesinde çiftçiler tarafından deprem bölgesine bir tır dolusu insani yardım malzemesi sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor.

Boyabat ilçesinde çiftçilerin yaptığı bağışlarla toplanan bir tır dolusu insani yardım malzemesi Malatya’nın Doğanşehir ilçesine uğurladı.

Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, burada, gazetecilere, Boyabat ilçesinden deprem bölgesine bu güne kadar toplam 55 tır dolusu yardım malzemesi sevk ettiklerini söyledi.

Türk halkının birlik ve beraberliğiyle bölgeye yardımların gönderilmeye devam edildiğine dikkati çeken Deniz, şöyle konuştu:

“Boyabatlı çiftçilerimiz Ziraat Odası aracılığıyla bu zor günlerde halkımızın yanında oldular. İçerisinde gıda, ısıtıcı, battaniye, kıyafet bulunan yardım tırımızı deprem bölgesine uğurladık. Boyabat Orman İşletmesi'nden de iki tır dolusu odun göndereceğiz. Bu göndereceğimiz tırlar sürekli artarak devam edecek. Hiçbir depremzedemizi mağdur etmemek için Boyabat olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız.”













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