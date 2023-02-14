Depremzede çocuğun doğum günü Sinop'ta kutlandı

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde evleri yıkılan 9 yaşındaki kız çocuğunun doğum günü, Sinop'ta yerleştirildiği öğrenci yurdunda kutlandı.

Hatay'da yaşayan Gümüş Ördek, depremin ardından ailesiyle Sinop'taki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Seyit Bilal Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Depremzedelere geçmiş oldun dileklerini iletmek üzere yurda giden İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner’in eşi Arzu Çetiner, ziyareti sırasında ailesinden 9 yaşındaki Ördek'in doğum günü olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince yurtta pasta kesilerek Ördek’in doğum günü kutlandı.

Çetiner tarafından Gümüş Ördek'e çeşitli hediyeler de verildi.



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