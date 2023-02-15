Sinop'ta üretilen şilteler deprem bölgesindeki çadırlara yerleştiriliyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta, fabrikalarda üretilerek deprem bölgesine gönderilen şilteler, komandolar tarafından depremzedeler için kurulan çadırlara seriliyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye yardımlar sürüyor.
Kentte Valilik tarafından koordine edilen çalışmalar kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda üretilen şilteler, Malatya'nın Pazarcık ilçesine sevk edildi.
İlçeye ulaşan şilteler, burada komandolar tarafından depremzedeler için kurulan çadırların zeminlerine yerleştiriliyor.
Kentten ilçeye yakacak odun sevkiyatı da devam ediyor.