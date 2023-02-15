Depremde hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi Sinop'ta defnedildi

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi, Sinop’un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Eren ve Yunus Emre Şahapoğlu kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Türkeli ilçesine getirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından Ayancık ilçesindeki Büyükdüz köyüne götürülen cenazeler, köy camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki kabristanlıkta defnedildi.

Cenazeye Vali Erol Karaömeroğlu, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ile vatandaşlar katıldı.





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